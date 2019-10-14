Новосибирск, , 09:52 — REGNUM На территории аула Карасарт Михайловского сельсовета Карасукского района Новосибирской области с сегодняшнего дня, 14 октября, введён карантина по бешенству. Это следует из распоряжения за подписью губернатора региона Андрея Травникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Угрожаемая зона: аул Кавкуй, посёлок Александровский, посёлок Красносельский, железнодорожный разъезд Карачилик, село Михайловка Михайловского сельсовета Карасукского района.

Ограничительные меры введены с 14 октября по 14 декабря.

В этот период запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы территории аула и отлавливать (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т. д.) диких животных.

Ответственным лицам и ведомствам поручено обеспечить работу по предупреждению распространения и ликвидации очагов болезни.