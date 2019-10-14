Париж, , 10:04 — REGNUM Разработчики из независимой студии La Belle Games назвали дату релиза своей игры The Wanderer: Frankenstein’s Creature. Она выйдет 31 октября 2019 года, сообщалось на странице проекта в Steam 13 октября.

Компьютерная игра The Wanderer: Frankenstein’s Creature

В The Wanderer: Frankenstein’s Creature игроки будут управлять Чудовищем доктора Франкенштейна, изучающим мир. Разработчики сообщили, что их проект вдохновлён произведением английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая независимая студия Beawesome Games смогла собрать более $500 тыс. при помощи краудфандинга на свою новую игру Day of Dragons. Оказалось, такими высокими финансовыми показателями проект обязан «удачному названию».

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