Оренбург, , 09:31 — REGNUM В Орске Оренбургской области началась подготовка к юбилею города, который в 2020 году отметит 285 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитете.

Чиновники отметили, что событие должно стать зрелищным и запоминающимся. От жителей города ждут инициативы и обещают учесть все предложения, способные стать изюминкой праздника.

Письма с предложениям можно оставлять в районах администрациях, где есть специальные ящики для сбора обращений от населения, либо направлять по электронной почте pressa@orsk-adm.ru.