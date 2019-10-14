Кёльн, Германия, , 09:30 — REGNUM Руководитель международной киберспортивной организации Electronic Sports League (ESL) Ральф Райхерт попросил её сотрудников «не принимать активное участие» в обсуждениях в соцсетях ситуации, сложившейся вокруг протестов в Гонконге. Об этом 13 октября сообщил журнал PC Gamer.

Киберспортсмены Цитата из мф Симпсоны. 2019. США

«Как глобальная компания, работающая во многих странах мира, мы, естественно, воздерживаемся от политических дискуссий», — сказал Райхерт, добавив, что таким образом организация будет подавать «лучший пример», демонстрируя собственные ценности.

Позже представитель ESL сказал журналистам, что сообщение главы организации относилось к аккаунтам ESL, а не к личным страницам её сотрудников.

«Мы не используем бренд или платформу ESL для личных политических заявлений и проявляем уважение к коллегам, который придерживаются взглядов, отличающихся от наших», — сообщил он, пояснив, что сотрудники ESL могут свободно излагать свою точку зрения на происходящее на своих личных страницах.

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Напомним, ранее компания Blizzard дисквалифицировала на год профессионального игрока Heartstone под ником Blitzchung из-за того, что во время трансляции матча он сделал политическое заявление по поводу протестов в Гонконге.

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