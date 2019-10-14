Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM В Свердловской области могут ввести звание «Почётный наставник». Об этом сообщается на сайте областного заксобрания.

Новый знак отличия не несёт за собой дополнительных льгот и доплат. Звание будет присуждаться тем представителям старшего поколения, которые вкладывают своё время и труд в подготовку и воспитание молодых специалистов.

Предполагается, что для введения награды будет принята поправка в областной закон об исполнительных органах государственной власти в регионе.

Напомним, в 2018 году в Свердловской области ввели звание «Почётный предприниматель». Для этого пришлось принять отдельный областной закон.

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