Артёмовский, Свердловская область, , 09:27 — REGNUM В Свердловской области вступило в законную силу постановление суда, обязывающее отремонтировать автомобильную дорогу по улице 8 марта в городе Артёмовском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на данном участке было установлено в ходе надзорных мероприятий, по итогам которых прокуратура обратилась с иском к администрации Артёмовского городского округа в суд.

Артёмовский городской суд в июле 2019 года удовлетворил исковое требование и обязал мэрию отремонтировать дорогу в течение трёх месяцев. Городские власти обжаловали судебное постановление в Свердловском областном суде, но безрезультатно. Вышестоящая судебная инстанция оставила в силе постановление Артёмовского городского суда.