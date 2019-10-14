Чита, , 09:23 — REGNUM За четыре дня петиция за запрет на регулирование численности медведей в Забайкальском крае набрала более 50 тыс. сторонников. Она адресована министерству природы региона.

В петиции отмечается, что из-за лесных пожаров, а также плохого урожая ягод и грибов, медведи начали выходить к населённым пунктам, создавая угрозу местным жителям и домашним животным. На уровне правительства принято решение регулировать численность.

«Однако из-за вырубок леса, строительства и другой деятельности человека популяция диких животных ежегодно сокращается. Регулирование численности может привести к исчезновению этого вида животных, усугубит ситуацию с браконьерством, а главное — не решит задачу с угрозой населению», — пишет автор.

По её мнению, необходимо отлавливать животных, транспортировать их в лес, где организовать кормушки, что станет более цивилизованным решением. Кроме того, автор призывает ликвидировать свалки возле населённых пунктов, которые могут привлечь медведей.

«Убийство животных рассматривать только как экстренную меру, в режиме самообороны и реальной угрозы», — говорится в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации края намерены разрешить отстрел сорока медведей.

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