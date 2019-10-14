Магас, , 09:20 — REGNUM В Ингушетии состоялось чествование двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Мусы Евлоева. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подарил ему автомобиль Toyota Camry, сообщили в пресс-службе главы региона.

Национального героя встречали в аэропорту «Магас», после чего кортеж в сопровождении конного эскорта джигитов направился в резиденцию главы республики.

«Вы оправдали наши надежды, и мы гордимся вами, — сказал в своей приветственной речи Калиматов, обращаясь к Мусе Евлоеву, Хасану Халмурзиеву, Мусе Могушкову и другим ингушским спортсменам.

Ингушский лидер отметил, что такие, как они, составляют «золотой фонд любой нации». В честь спортсмена, одержавшего победу в мировом первенстве в столице Казахстана Нур-Султане, и других борцов и каратистов, прославивших республику, были устроены торжества в комплексе «Гранд Палас» и дан салют.