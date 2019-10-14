Копенгаген, , 09:59 — REGNUM Датская гуманитарная организация «Помощь Церкви» приняла решение покинуть территорию Сирии из соображений безопасности. «Я могу подтвердить, что мы вынуждены были прекратить нашу деятельность в Сирии из-за ситуации с безопасностью в стране после начала военной операции Турции», — заявил директор по международным связям организации Йонас Нёддекер.

«Помощь Церкви» осуществляет различные проекты в северной Сирии. Так, организация, в частности, оказывает содействие при восстановлении пострадавших от военных действий зданий и инфраструктуры, проводит инструктаж для местного населения, учит избегать несчастных случаев при обнаружении мин и других взрывчатых снарядов. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Корреспондент DR в регионе Микаэль С. Лунд ранее пообщался с сотрудниками датской «Помощи Церкви» и заявил, что в регионе по-прежнему работают другие гуманитарные организации. Условия, по словам журналиста, крайне тяжелые. «Становится труднее помогать людям, когда на тебя сбрасывают бомбы», — добавил журналист.