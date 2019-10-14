Улан-Удэ, , 09:14 — REGNUM Сотрудники лаборатории «Центр переводов с восточных языков», которая открылась в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ), будут вводить в научный оборот древние и относительно современные тибетские и монгольские трактаты. Об этом 14 октября сообщает издание «Наука в Сибири».

«К концу года мы должны составить свод текстов, которые необходимо перевести в первую очередь, подготовить карту, некую «матрицу» для работы в течение последующих двух лет», — сообщил заведующий лабораторией кандидат педагогических наук Иннокентий Актамов.

По его словам, актуальность этой работы связана с тем, что бурятская наука зародилась как продолжение традиций тибетской и монгольской научной школы, при этом она испытала очень сильное влияние буддизма.

Отмечается, что в фокусе внимания переводчиков будут тексты религиозного, медицинского характера, содержание некоторых затрагивает более широкий круг вопросов, к примеру, социокультурные особенности развития общества в условиях различных процессов в Бурятии. Одним из возможных результатов этой работы может стать публикация книг по тибетской медицине.

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