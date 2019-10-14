Копенгаген, , 09:55 — REGNUM Новый председатель датской партии «Христианские демократы» Изабелла Арендт заявила, что семья в Дании вновь должна стать основным местом воспитания детей. «Родители должны иметь право воспитывать своих собственных детей, передавать им свои ценности и традиции. Однако сегодня датских детей больше воспитывает государство», — заявила политик.

Так, партия предлагает, например, заменить индивидуальное налогообложение прибыли общим налогом на семью, чтобы один из родителей мог работать и не уплачивать налог на прибыль, если другой родитель работает и зарабатывает меньше. «Семья сама должна определять, сколько часов должны работать её члены, а не государство. Разумеется, рабочая сила нужна, но люди — не роботы», — добавила глава «Христианских демократов». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Партия была основана еще в 1970-ые годы. Однако с 2005 года «Христианские демократы» вообще не имели представителей в Фолькетинге.