Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM Администрации Екатеринбурга нужно ускорить проведение конкурса по благоустройству скверов в центре города, считают в свердловском министерстве ЖКХ. Об этом сообщает ЕАН.

Три сквера — Писателей Урала, имени Попова и имени Пушкина подвергнутся реконструкции в рамках благоустройства квартала ул. Ленина — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Первомайской. В минЖКХ просят горадминистрацию поторопиться с проведением конкурсных процедур.

Исполнителей должны найти до 1 ноября 2019 года.

Напомним, ранее в Екатеринбурге предложили придать некоторым скверам статус особо охраняемых природных территорий. Инициатива вызвала споры у депутатов гордумы, которые предложили сначала оценить, как нововведение скажется на бюджете города.

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