Ульяновск, , 09:10 — REGNUM В Ульяновской области планируют ввести административную ответственность за неисполнение решений антитеррористических муниципальных комиссий. Власти ссылаются на низкую исполнительскую дисциплину и важность профилактической работы. соответствующий законопроект вынесен на заседание Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за неисполнение или нарушение решений антитеррористических комиссий муниципальных образований. В управлении по вопросам общественной безопасности администрации губернатора ссылаются на важность антитеррористической профилактики.

«В ходе проверок деятельности антитеррористических комиссий муниципальных образований… выявлен ряд недостатков, свидетельствующих о низком уровне исполнительской дисциплины при реализации решений антитеррористических комиссий муниципальных образований Ульяновской области. Это, в свою очередь, может повлечь за собой нарушение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей. Действенным способом защиты населения от проявлений терроризма будет являться административная ответственность за невыполнение решений комиссий», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время в регионе предусмотрена административная ответственность за неисполнение или нарушение решений антитеррористической комиссии в Ульяновской области.

Напомним, антитеррористические комиссии муниципальных образований Ульяновской области начали формировать в январе 2019 года.