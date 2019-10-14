Копенгаген, , 09:56 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего выступления в Организации Объединенных Наций (ООН) пообещала мировому сообществу, что Дания возглавит борьбу с климатическими изменениями, именно поэтому, по мнению датских СМИ, страна должна прекратить поиск нефти и газа в водах Северного моря. Социал-демократы получили возможность сформировать правительство в первую очередь благодаря данным обещаниям в сфере защиты окружающей среды.

Лицензии на разведку и добычу нефти в Северном море, которые датское правительство все еще выдает иностранным компаниям, означает, что они будут иметь право выкачивать ископаемое топливо вплоть до 2055 года. Это, в свою очередь, не соответствует цели правительства, согласно которой Дания к 2045 году должна полностью отказаться от использования нефти, газа и угля. Это также противоречит рекомендациям ООН не разрабатывать 80% известных месторождений вышеупомянутых ресурсов. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Дания, по мнению СМИ, может считать себя истинным лидером в процессе борьбы с климатическими изменениями лишь в том случае, если она совместно с другими «зелеными» государствами откажется от дальнейшего поиска и добычи ископаемого топлива на своей территории. Такие страны, как Франция, Коста-Рика, Белиз и Швеция уже решились предпринять такой шаг.