Киншаса, , 09:06 — REGNUM На месте крушения военно-транспортного самолёта Ан-72 в Демократической Республике Конго (ДР Конго), на борту которого находилось восемь человек, продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы полицейские и армейские подразделения республики, а также сотрудники Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в ДР Конго Наталья Кононова.

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По словам дипломата, поиски осложняются тем, что катастрофа произошла в труднодоступной местности — в джунглях. Пока удалось обнаружить только обломки воздушного судна, однако по поводу экипажа и пассажиров самолёта официальной информации пока нет. Также власти ДР Конго не сообщают и официальную версию крушения.

«Как только власти ДР Конго проинформируют нас о результатах поисковой операции, мы сразу опубликуем полученные сведения в наших официальных аккаунтах в социальных сетях, а также проинформируем родственников», — приводит ТАСС слова Кононовой.

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Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолёт Ан-72 с четырьмя пилотами и четырьмя пассажирами на борту, направлявшийся в Киншасу, потерпел крушение 10 октября на востоке ДР Конго. Самолёт осуществлял материально-техническую поддержку президента страны Феликса Чисекеди. Известно, что на борту находились двое граждан РФ.