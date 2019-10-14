Абдулино, Оренбургская область, , 09:05 — REGNUM В Оренбуржье на скамье подсудимых оказались двое бывших полицейских из Самарской области. Суд первой инстанции признал экс-правоохранителей виновными в покушении на получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, на территории Похвистневского района Самарской области автоинспекторы задержали автомобиль, за рулем которого находился житель Абдулинского района Оренбуржья. Мужчина был пьян и управлял автомобилем без водительских прав. Правоохранители потребовали 30 тысяч рублей за то, что проигнорируют нарушение, в результате задержанный абдулинец избежит административной и уголовной ответственности.

Автоинспекторы сопровождали мужчину до Абдулино, где по договоренности водитель должен был отдать деньги. Однако абдулинец проинформировал о вымогательстве местную полицию. Самарских инспекторов ДПС задержали.

Один бывший полицейский приговорён к трем с половиной годам, второй — к четырем. Отбывать срок им предстоит в колонии строгого режима. Также обоим бывшим правоохранителям назначены штрафы — по 60 тыс. рублей каждому. Суд лишил фигурантов уголовного дела звания «лейтенант полиции». Приговор не вступил в законную силу.