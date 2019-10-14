Пусан, Южная Корея, 14 октября 2019, 09:04 — REGNUM 12 октября в южнокорейском городе Пусан завершился 24-й Международный кинофестиваль (BIFF), сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По данным источников, на церемонии закрытия был показан фильм южнокорейского режиссера Им Дэ Хёна «Лунная зима» (Moonlit Winter).
Напомним, что в этом году на фестивали было представлено 303 картины из 85 стран мира.
Известно, что фестиваль посетили 189 тыс. человек, что на 6000 человек меньше, по сравнению с 2018 годом.
Стоит отметить, что в текущем году в рамках азиатского рынка Asia Film Market на фестивале были представлены не только фильмы, но и сериалы. Данный рынок посетили 2190 человек из 56 стран, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом.
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