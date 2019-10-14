Махачкала, , 09:01 — REGNUM В незаконном присвоении муниципальных земель уличили двух жителей Махачкалы. Ущерб городу от их преступных действий превысил 13 млн. рублей, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что подозреваемые составили поддельное постановление администрации Махачкалы. С помощью него они добились постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на 17 участков общей площадью более 7,6 тыс. кв. м.

В отношении аферистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В прокуратуре сообщили, что в настоящее время принимаются меры для возврата захваченных участков в собственность города.

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