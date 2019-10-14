Магас, , 08:58 — REGNUM Ряд СМИ сообщил о задержании Ахмеда Погорова — бывшего министра внутренних дел Ингушетии, сопредседатель Ингушского национального конгресса. Находившегося в розыске после митингов протеста в марте 2019 года Погорова задержали в его родовом поместье в Карабулаке, пишет «КоммерсантЪ».

По данным издания, для того чтобы арестовать подозреваемого в организации беспорядков и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, была проведена специальная операция с участием силовиков.

Однако сообщения о задержании Погорова опровергли его адвокаты.

«Информация о задержании одного из лидеров протеста в Ингушетии Ахмеда Погорова — фейк. По словам родственников из его ближайшего окружения, Ахмед на свободе и в полном здравии», — написала Изабелла Евлоева на своей странице в Facebook.

Какова ситуация на самом деле, пока неизвестно. В МВД информацию о задержании Погорова не подтвердили и не опровергли. Напомним, протестные акции в Ингушетии начались в сентябре 2018 года после подписания главами Ингушетии и Чечни соглашения об административных границах. Многие несогласные с новыми границами организовали митинги, однако власти Ингушетии через Конституционный суд РФ доказали справедливость соглашения с Чечней.

Между тем уже в марте 2019 года оппозиционные силы вновь подняли людей на новые протестные акции. В результате одной из них 27 марта произошли столкновения протестующих с сотрудниками полиции, в которых получили травмы несколько стражей порядка.

Напомним, Ахмед Погоров занимал должность министра внутренних дел Ингушетии в 2002—2003 годах.