Якутск, , 08:53 — REGNUM В Якутске при плане 169 тыс. человек вакцинировались от гриппа 64,1 тыс — 32% от городского населения. В общем, по республике прививку от гриппа сделали 39% жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации мэрии Якутска, именно работники учреждений образования не особо активны в прививочной кампании. Глава Якутска Сардана Авксентьева поручила руководителю управления образования разобраться в этой ситуации:

«Могу ошибаться, но, насколько я помню, педагогический состав относится к тем профессиям, которые обязаны прививаться. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Разберитесь с этим».

Наибольший процент отказа от прививок отмечается в 14 школах города и в 10 детских садах.

Привито — 55,5% педагогического состава, 45,4% — техработники, отказались от прививок — 14,2%

Как сообщало ИА REGNUM, непривитых детей не будут пускать в школы и сады в момент эпидемии гриппа.