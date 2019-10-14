Уфа, , 08:54 — REGNUM В питьевой воде, после аварии на заводе «Полиэф» в Башкирии, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не зарегистрировано. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, постоянный контроль и мониторинг качества воды после аварии на заводе осуществляют три лаборатории. По их данным, в питьевой воде превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ на реке Казмышла не зарегистрировано. Растворенный кислород на реке также в норме.

Отмечается, что на реке Казмышла сейчас выкопаны три временных котлована-накопителя. Они сооружены на тот случай, если произойдет поступление загрязнённой воды. В настоящее время спасательные службы строят обводной канал. На этих работах задействовано 28 единиц дорожно-строительной техники.

Напомним, что 9 октября на заводе «Полиэф» в Башкирии из-за обрушения части стенки из резервуара вытекло 8 тонн промышленных стоков, которые содержали в себе органические вещества низких классов опасности. В ликвидации последствий аварии участвовало 160 человек на 80 единицах техники.