Москва, , 08:49 — REGNUM Около 85% российских семей делают на зиму домашние заготовки из овощей, фруктов и ягод, свидетельствую результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, согласно результатам опроса, около 53% делают заготовки самостоятельно, из них 69% составляют женщины преимущественно старшего возраста — от 45 до 59 лет (62%) и старше 60 лет (65%).

Чаще всего опрошенные делают заготовки из помидор (73%), огурцов (79%) и капусты (32%). Еще 24% делают заготовки из ягод, яблок (22%), кабачков (21%), грибов (16%), и фруктов (11%), сообщает ТАСС.

Опрос, в котором приняли участие 1,6 тыс. жителей России от 18 лет, был проведен 5 октября методом телефонного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», в России за восемь лет на 17% уменьшилось число граждан, делающих домашние заготовки на зиму.

Так, имеют загородные дачи или приусадебные участки 43% граждан РФ. В 2011 году заготавливали на зиму дачный урожай 50%, в 2015 году — 47%, а в 2019 году их число снизилось до 33%.

Потерю интереса к домашним заготовкам эксперты связывают с развитием современной торговли, которая снижает тревожность граждан.

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