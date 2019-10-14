Оренбург, , 08:49 — REGNUM В Оренбургской области на территории воинской части уничтожен условный вооруженный противник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦВО.

В ходе учений проверялась готовность военнослужащих оперативно оказать противодействие терроризму. Военных подняли по тревоге и поставили задачу блокировать и ликвидировать банду террористов.

Кроме того, в рамках выполнения задания военные отработал вопросы эвакуации условно раненого, ведения радиационной и химической разведки.