Санья, Китай, , 08:44 — REGNUM Был запущен новый прямой авиарейс, соединяющий южную китайскую туристическую островную провинцию Хайнань с Самарой, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Авиамаршрут, который будет обслуживаться российской авиакомпанией iFly Airlines самолетами Airbus A330−200, будет курсировать между Самарой и столицей провинции Хайнань городом Санья еженедельно по средам и воскресеньям. Ожидается, что новый маршрут ускорит развитие бизнеса и туризма между двумя городами.

Напомним, что ранее южнокорейская авиакомпания Jeju Air запустила прямой рейс из Инчхона до столицы провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, города Харбина.

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