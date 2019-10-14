Уссурийск, Приморский край, , 08:44 — REGNUM Спортивно-техническую олимпиаду для учащихся сельских школ провели специалисты инженерно-технологического института Приморской государственной сельскохозяйственной академии в Уссурийске. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Олимпиада проходит ежегодно в первой половине октября. В этом году более 60 ребят из школ различных районов края прибыли, чтобы проявить себя в реферативном конкурсе, спортивных соревнованиях, выступить с творческими номерами и, внимание, — показать азы фигурного вождения трактора.

Цель мероприятия — выявление одаренных школьников, ориентированных на инженерно-технические специальности, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, а также содействие учащимся в профессиональной ориентации и продолжении образования.

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