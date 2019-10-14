Оренбург, , 08:39 — REGNUM На Южно-Уральской магистрали в январе — сентябре 2019 года зафиксировано 50 случаев травмирования людей, в том числе 38 — со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Если в целом число несчастных случаев уменьшилось по сравнению с аналогичным периодов 2018 года (с 54 до 50), то число смертельных фактов выросло с 37 до 38.

В Челябинской области на железной дороге пострадали 24 человека (в 2018 году — 19), в Оренбуржье — 10 человек (в 2018 году — восемь), в Северо-Казахстанской области Казахстана количество пострадавших — восемь (в 2018 году — шесть). В Курганской области отмечено сокращение числа несчастных случаев до 10 фактов (в 2018 году — 14).

Основными причинами травмирования и гибели по-прежнему называют нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.

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