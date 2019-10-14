Якутск, , 08:28 — REGNUM Минтранс Якутии утвердил примерный график открытия автозимников через реку Лена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, ледовая переправа Хатассы — Павловск, протяжённостью 11 км, откроется до 21 ноября для автомобилей до 3 тонн, до 20 декабря — до 20 тонн, до 28 декабря — до 30 тонн, до 6 февраля — до 40 тонн.

Автозимник Якутск — Нижний Бестях планируют открыть до 5 января для автотранспорта до 10 тонн, до 13 января — до 20 тонн, до 20 января — до 30 тонн, до 5 февраля — до 40 тонн.

На зимних переправах установят пункты обогрева и посты ДПС.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года автозимники в Якутии открыли после 27 ноября.