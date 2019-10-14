Ульяновск, , 08:23 — REGNUM В Ульяновской области изменяют систему отдыха и оздоровления, которая станет механизмом социальных изменений. В загородных лагерях будет запущена единая система тематических смен для жителей разных профессий и возрастов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Об этом заявил глава региона Сергей Морозов на расширенном заседании комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления. По словам губернатора, новая оздоровительная кампания начнётся «с масштабных изменений»: запускается единая система тематических смен для жителей разных профессий и возрастов. В частности, организуют профессиональные смены для молодых специалистов, граждан старшего поколения, различных гражданских и профессиональных сообществ. Первоначально по тематическим сменам планируют включиться семь загородных лагерей.

Также в регионе будет запущено категорирование детских загородных лагерей.

Отмечается, что это даст импульс для развития негосударственного сектора. Планируется провести ревизию учреждений и составить список неэффективных организаций и заброшенных объектов детского отдыха. Предполагается, что они будут переданы в управление негосударственных организаций.

По официальным данным, летом 2019 года в Ульяновской области работали 517 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 31 загородный лагерь, 407 пришкольных лагерей, 17 палаточных лагерей. В них отдохнули почти 56 тыс. школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разрабатывают единый стандарт внутреннего оформления школ и прилегающих территорий. Речь идёт об ограждении, организации освещения и озеленения, внешнего вида здания, входной группы, оснащения спортивных и игровых площадок. В школах особое внимание уделят оформлению коридоров, кабинетов, спортзала, библиотеки, столовой, учительской и медицинского кабинета.