Иркутск, , 08:20 — REGNUM Педагогическому образованию в Восточной Сибири исполнилось 110 лет, сообщает 14 октября пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ).

Торжественные мероприятия, посвящённые созданию учительского института в Иркутске в 1909 году, прошли в стенах педагогического института ИГУ в минувшую пятницу.

«В современном педагогическом институте обучаются около 4500 студентов, которые выпускаются высоковостребованными педагогами для дошкольных, средних общеобразовательных, профессиональных, коррекционных учебных заведений, для системы дополнительного образования детей», — отметил директор института Александр Семиров, выступая на праздничной церемонии.

В вузе пояснили, что история педагогического образования в Восточной Сибири берет своё начало в 1909 году, когда император Николай II подписал указ о создании института в Иркутске. Он стал первым учебным заведением, которое стало готовить учителей уездных и городских высших начальных училищ I и II ступеней.

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