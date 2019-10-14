Москва, , 08:09 — REGNUM В России за работу в праздничные дни положен двойной размер оплаты труда, сообщили в преддверии длительных выходных специалисты Роструда.

В Роструде напомнили, что привлекать к работе в выходные и праздники сотрудников можно только в исключительных случаях и с их письменного согласия, а руководитель должен издать при этом письменное распоряжение или приказ. Вместе с тем работник по своему желанию может взять вместо оплаты лишний день отдыха, сообщает РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, три выходных дня подряд наступят в России в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Выходными днями будут 2, 3 и 4 ноября — суббота, воскресенье и понедельник.

При этом пятница, 1 ноября, не будет сокращенным днем, так как непосредственно не предшествует праздничному дню. До конца 2019 года длинных выходных не будет. Последний день года, 31 декабря, будет рабочим, но сокращенным днем.

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