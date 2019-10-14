Омск, , 07:43 — REGNUM В Омске 13 октября прошёл экологический митинг, который, по информации организаторов, собрал порядка 300 человек.

Экологический митинг в Омске Анастасия Пономарева ©

Митингующие требовали «найти источник отравления атмосферного воздуха и не допустить строительства новых химических производств на территории города», сообщила ИА REGNUM одна из организаторов акции протеста Татьяна Нагибина.

По её словам, город беспокоят «непрекращающиеся выбросы в атмосферный воздух с характерным химическим запахом».

Татьяна Нагибина подчеркнула, что приглашённые на митинг представители областных властей, в том числе министр экологии Илья Лобов, «конечно же, не пришли».

На митинге были следующие плакаты: «Омский воздух в опасности», «Нет загрязнению воздуха», «Остановим отравление города».

Как сообщало ИА REGNUM, с вечера 6 октября жители Омска начали жаловаться на существенное ухудшение экологической обстановки в городе. Густой смог продержался и 7 октября. Митинг был согласован властями.

Читайте ранее в этом сюжете: На ночь плотно закрываем окна: об экологической ситуации в Омске