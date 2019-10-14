Канберра, , 07:22 — REGNUM Серьезную озабоченность в связи с предстоящей легализацией в стране наркотических продуктов из конопли выразил глава министерства здравоохранения Австралии Грег Хант, сообщает 13 октября «Синьхуа».

Министр потребовал от властей тщательно изучить и представить общественности данные о здоровье населения касательно употребления легких наркотиков на основе каннабиса.

«У меня есть серьезные опасения, что легализация каннабиса приведет к дальнейшему ущербу для здоровья и усугубит проблемы с психическим здоровьем, особенно для тех, у кого в семье были психические расстройства», — предостерег власти глава минздрава.

Хант обратился к австралийским властям с письмом, к которому приложил исследования о влиянии каннабиса на психическое здоровье людей, и попросил правительство предоставить ему доказательства обратного, в случае их наличия.

Напомним, в сентябре законодатели Австралии проголосовали за принятие закона о легализации выращивания и использования конопли в небольших количествах. Закон вступит в силу с января 2020 года.