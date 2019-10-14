Оренбург, , 07:26 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области очередной скандал в православном учреждении. В храме Св. Татьяны, который расположен на территории Бузулукского финансового колледжа, от служения отстранён священник, что вызвало возмущение прихожан. Видеоролик беседы епископа и прихожан появился в соцсети.

Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий заявил прихожанам, что настоятелем храма назначен отец Анатолий, а прежний настоятель — отец Андрей — будет помощником. Прихожане возмущались и задавали вопросы о причине такой меры.

Епископ отметил, что каждый приход является частью Русской православной церкви и должен содействовать процветанию всей Русской православной церкви. Это должно проявляться и в проповеди, и материально. Каждый приход должен перечислять в епархию 20% доходов, бузулукскому храму снизили сумму отчислений до 10%, но и ее настоятель не смог осилить.

Прихожан возмутил такой подход. «В каком божьем законе говорится о том, что приходы должны платить?» — вопрошали они. Люди заявили, что готовы из своей зарплаты перечислить деньги епархии, и просили епископа назвать необходимую сумму. Прихожане, заступаясь за своего настоятеля, подчеркнули, что отец Андрей — порядочный и честный. Он сплотил всех — и взрослых, и детей, поднял храм, а теперь его выгоняют.

Требуя оставить прежнего настоятеля, народ встал перед епископом на колени. Однако епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий отвернулся от людей и отправился в алтарь. «Владыко, обернитесь на нас!» — просили люди, стоя на коленях.

Когда священник покидал храм, то прихожане гневно бросали фразы, что бесполезно просить, так как надо купить еще где-то особняк.

Стоит отметить, что в Бузулуке еще не утих скандал, связанный со стрельбой на территории монастыря. По данным Бузулукской епархии, монах ранил водителя. Возбуждено уголовное дело. Отстраненный от сана диакона монах взят под стражу до 9 декабря.

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