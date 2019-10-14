Петропавловск-Камчатский, , 07:27 — REGNUM Военкоматы на Камчатке с 1 октября приступили к осеннему призыву на срочную службу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Тихоокеанского флота, руководители призывных комиссий Камчатского края провели учебно-методические сборы.

Осенний призыв закончится 31 декабря. По данным военных комиссариатов, в армию и на флот отправят более 300 мужчин призывного возраста, большая часть новобранцев будет служить на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, в армию из Калуги осенью отправят 235 человек.