Петропавловск-Камчатский, 14 октября 2019, 07:27 — REGNUM Военкоматы на Камчатке с 1 октября приступили к осеннему призыву на срочную службу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации Тихоокеанского флота, руководители призывных комиссий Камчатского края провели учебно-методические сборы.
Осенний призыв закончится 31 декабря. По данным военных комиссариатов, в армию и на флот отправят более 300 мужчин призывного возраста, большая часть новобранцев будет служить на полуострове.
Как сообщало ИА REGNUM, в армию из Калуги осенью отправят 235 человек.