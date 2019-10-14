Новосибирск, , 07:13 — REGNUM В Новосибирской области обострилась ситуация с ландшафтными пожарами. Об этом говорилось сегодня, 14 октября, на оперативном заседании регионального правительства. Сейчас на территории области действует 33 возгорания, наибольшее количество термоточек зафиксировано в Чулымском и Каргатском районах, сообщают «Вести Новосибирск».

Отмечается, что поджоги устраивали фермеры, охотники и рыбаки — в 13 случаях нарушители выявлены. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что будет лично следить за ходом расследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от огня, который подобрался буквально к забору участков на окраине, пришлось отстаивать новосибирский посёлок Клубничный.

Напомним, с начала октября на территории Новосибирской области ликвидированы уже более 150 термоточек, большинство из которых — возгорание сухой травы.

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