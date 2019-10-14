Тюмень, , 06:54 — REGNUM В лесах Тюменской области в октябре расцвели подснежники. Аномалию обнаружили в Нижнетавдинском районе местное грибники, сообщает сайт «Охота.ру».

Тюменцы шутят, что «погода сошла с ума». Появление подснежников осенью специалисты центра «Фобос» объяснили прохладным дождливым летом и мягкой затяжной осенью, которые наблюдались в 2019 году в Тюменской области.

Как сообщает «Русское географическое общество», в национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края в октябре 2019 года тоже повторно зацвели весенние растения — ветреница, клевер и люцерна посевная.