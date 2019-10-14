Новосибирск, , 06:50 — REGNUM Дольщики жилого комплекса «Новомарусино» приостановили голодовку возле правительства Новосибирской области из-за проблем со здоровьем, говорится в группе «Дольщики Новосибирска ЖК Новомарусино» в социальной сети «ВКонтакте».Отмечается, что за время голодовки двух участниц акции протеста госпитализировали, ещё две женщины с повышенным давлением от медицинской помощи отказались.

Сегодня, 14 октября, должна состояться встреча участников голодовки с представителями мэрии Новосибирска. После которой участники голодовки примут решение о продолжении акции протеста или о завершении голодовки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 11 октября дольщики ЖК «Новомарусино» начали голодовку у здания новосибирского правительства.

Напомним, что несколько лет назад около 700 новосибирских семей вложили деньги в строительство квартир в ЖК «Новомарусино», но так и не получили их.

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