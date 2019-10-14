Киев, , 06:23 — REGNUM Украинский премьер-министр Алексей Гончарук посетил концерт неофашистской группы «Сокира Перуна», сообщает 13 октября украинский портал «Страна.UA» со ссылкой на обнародованную лидером ультра-правой организации Евгением Карасем фотографию премьера на концерте.

По словам Карася, организатором концерта являлся Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олега Бузины.

Напомним, проведенный группой «Сокира Перуна» весной 2018 года киевский концерт стал поводом для возбуждения уголовного дела. Музыканты использовали свастику и другие нацистские символы, а также цитировали высказывания основателя фашизма итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Издание приводит фотографии с концерта 2018 года, где на одежде фанатов и на принесенных ими флагах видна свастика. На других фотографиях присутствующие вытягивают руку в характерном нацистском приветствии.