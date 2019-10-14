Куньмин, Китай, , 05:58 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала подозреваемого в контрабанде замороженной говядины в Китае из Вьетнама, сообщает агентство Синьхуа.

Послу получения наводок, 17 сентября 2019 года китайская полиция задержала в уезде Магуань городка Гулиньцин на китайско-вьетнамской границе транспортное средство, в котором находилось в общей сложности 9,7 тонн замороженной говядины.

Водитель сознался, что вез мясо через границу при отсутствии каких-либо необходимых на него сертификатов, то есть контрабандой из Вьетнама. Расследование продолжается.

Отметим, что в последние годы уезда Магуань провинции Юньнань стал популярным местом контрабанды мяса, на что также обратило внимание и китайская полиция. Теперь власти региона намерены более пристально следить за этим вопросом.