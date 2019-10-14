Пекин, , 05:40 — REGNUM Волна прохладного воздуха накроет большинство регионов центрального и восточного Китая, понизив температуры и принеся сильные ветра с ливнями, сообщает агентство Синьхуа.

Попавшие под влияние холодного воздуха, движущегося в сторону юга, районы среднего и нижнего течения реки Янцзы, а также северные районы реки, ощутят падение температур в период с 12 по 15 октября. В некоторых районах ожидается похолодание даже на 10 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

Похолодание будет сопровождаться моросью, которая может перерасти в умеренный дождь. Ливни же ожидаются в южных районах Китая вроде провинций Гуандун и Хайнань. Одновременно с этим от легкого до умеренного снег ожидается в некоторых районах Синьцзян-Уйгурского автономного района, Тибетского плато и Внутренней Монголии на севере и северо-западе Китая.