Новосибирск, , 05:33 — REGNUM В соединениях и воинских частях Центрального военного округа усилили работу по профилактике простудных заболеваний, сообщает пресс-служба округа.

Сало Kagor

Так, разработан график проветривания в помещениях и проводится термометрия.

«Для повышения суточной калорийности питания в рацион военнослужащих введено свиное сало российского производства в количестве 20 грамм, а также в пределах суточного пайка и холодной закуски на обед выдается 10 грамм чеснока или 30 грамм лука», — уточнили в пресс-службе ЦВО

Кроме того, личный состав принимает поливитаминный препарат.