Пекин, , 04:42 — REGNUM Бывший председатель Демократической лиги Китая скончался в возрасте 93 лет в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Известным математик, педагог и общественный Дин Шисунь также был вице-председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 9-го и 10-го созывов, а также председателем ЦК Демократической лиги Китая 7-го, 8-го и 9-го созывов, говорится в официальном заявлении.

Он также являлся бывшим главой Западной ассоциации возвращенных учены и бывшим президентом Пекинского Университета. Как говорится в официальном заявлении возглавляемой некогда им партии, Дин был прекрасным членом Компартии Китая.

Отметим, что Демократическая лига Китая — это одна из малых «некоммунистических» партий Китая. Она была основана в 1941 году на базе коалиции трех демократических партий с целью найти третий путь между национализмом, коммунизмом. При этом, деятельность Чан Кайши склонила партию в сторону коммунистов.