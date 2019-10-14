Чэнду, Китай, , 04:25 — REGNUM Двойня гигантских панд родилась в центре разведения этих животных в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Детеныш мужского пола родился в 13:58 по местному времени 12 октября весом 176,6 граммов, в то время как его младший брат появился на свет в 16:35 и весил 131,4 грамма. Их мать — «опытная» панда Сяоятоу.

Отметим, что в общей сложности 11 малышей панд родились в центре с начала этого года. Таким образом, общее число гигантских панд, проживающих в неволе по всему миру достигло 548 единиц. Чуть менее 2000 панд живет в дикой природе в китайских провинция Сычуань и Шэньси.

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