Пекин, , 04:11 — REGNUM В Китае зафиксировано снижение числа происшествий на рабочем месте за первые три квартала 2019 года, одновременно со снижением числа пострадавших в годовом исчислении, сообщили 13 октября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

С января по сентябрь 2019 года количество производственных происшествий упало на 20,3% относительно аналогичного периода 2018 года. Смертность на производстве снизилась на 18,5% относительно прошлого года, отметили в министерстве.

Отмечается также, что за первые девять месяцев года наметилась тенденция снижения числа несчастных случаев в большинстве секторов промышленности, включая добычу угля, производство и монтаж фейерверков.