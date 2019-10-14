Якутск, , 03:59 — REGNUM В Якутске открыли очередную тёплую остановку — «Медцентр» (конечная) на четвёртом километре Сергеляхского шоссе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы городского департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Светланы Василенко, это уже 26 подобная остановка и то, что она находится рядом с медцентром, немаловажно для пассажиров.

Социальный проект «Тёплая автобусная остановка» стартовал в 2013 году, а первые такие остановки в Якутске были открыты в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Лабытнанги возле поликлиники установили остановку с подогревом, а на улице Первомайской — три тёплые скамейки с подсветкой.