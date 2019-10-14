Благовещенск, , 03:46 — REGNUM В Приамурье отмечено значительное увеличение грузооборота между Благовещенском Приамурья и китайским городом Хэйхэ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За первую неделю октября грузооборот между двумя города составил 5 993 тонны, что на 160,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из Благовещенска в Китай вывозилась соя, пшеница, пищевые товары и лесопиломатериалы. Из Поднебесной в областную столицу Приамурья везли овощи, оборудование для нефтепереработки, механическое оборудование и шины.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбный порт Владивостока с начала года в сравнении с прошлым периодом увеличил грузооборот на 4%.