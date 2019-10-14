Москва, , 03:37 — REGNUM Российские школы должны повернуть в сторону от поиска талантливых детей к работе со всеми детьми, считает директор Федерального института развития образования РАНХиГСМаксим Дулинов.Как он заявил журналу «Огонек», комментируя развитие системы «губернаторских школ», необходимо наблюдать за динамикой развития детей со стандартной успеваемостью.

«Это должно стать государственной задачей. И надо добиваться, чтобы у самих педагогов и психологов появилась мотивация развивать каждого ребенка. Оценка учителей и школы должна быть связана не с количеством призеров олимпиад, отличников и стобалльников, а в первую очередь с числом детей, которых из категории слабых вывели в категорию средних, или из средних — в лучшие», — заявил он.

По словам декана факультета «Менеджмент в сфере образования» Московской высшей школы социальных и экономических наук РАНХиГС Елены Ленской, согласно оценкам образовательных достижений учащихся PISA 2015 года, до 20% детей в России не достигают функциональной грамотности по чтению, математике и основам естественных наук, а около 4% населения — неграмотные.

Вкупе с усиленным финансированием школ для одаренных детей, что ослабляет качество образования во всех остальных, вырисовывается нерадостная картина. По словам профессора МГУ и ведущего научного сотрудника Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации Тамары Гордеевой, селекция на сильных и слабых учеников отрицательно сказывается на психологическом и социальном благополучии детей.

«Политика отбора социально вредна, особенно для маленьких детей. Вредна и не оправдана. Тем более, что мы не способны организовать отбор по качествам и способностям детей, мы обязательно будем еще учитывать страстные пожелания и требования родителей. И это делает такого рода процедуры еще более бессмысленными», — заявила она.

Напомним, популярность школ для одаренных детей связывают с образовательной политикой государства в целом, направленную на поиск школьников, проявляющих способности в математике и физике. При этом создание таких школ и особые усилия по набору талантов выгодны губернаторам регионов, так как позволяют улучшит собственный рейтинг, не прилагая масштабных усилий.

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