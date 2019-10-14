Набережные Челны, Татария, , 03:28 — REGNUM Необычный «товар» появился на одном из сайтов бесплатных объявлений. Житель Набережных Челнов по имени Ренат за 1 млн рублей готов продать личную золотую медаль Универсады-2013, что проходила в Казани шесть лет назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Личная спортивная оригинальная золотая медаль Универсиады 2013 года. Казань. Прилагается приказ, благодарственное письмо В. В. Путина», — говорится в объявлении.

О причинах продажи неизвестно. Между тем, среди золотых медалистов Универсиады-2013 действительно был Ренат, проживающий в Набережных Челнах. Мастер спорта, одержавший победу в борьбе на поясах в весе до 100 кг. Один и тот же ли это человек с продавцом, неизвестно.

Напомним, ранее в продаже уже появлялись памятные медали с международного спортивного мероприятия. Например, в конце сентября 2019 года пользователь из Москвы, подписавшейся Денисом, предлагал новую памятную медаль Универсиады-2013, подписанную Владимиром Путиным. Грамоту он не планировал продавать, а за памятную медаль просил 25 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летняя Универсиада прошла в Казани с 6 по 17 июля 2013 года.