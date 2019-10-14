Кито, , 08:22 — REGNUM Не менее семи человек погибли и около 1,3 тысячи ранены в ходе беспорядков в Эквадоре. Об этом сообщает эквадорское агентство La Hora со ссылкой на уполномоченного по правам человека республики.

По его информации, в ходе столкновений участников массовых акций с полицейскими погибли семь человек и ещё 1 340 пострадали.

Ранее министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо сообщила, что во время массовых протестов пострадали более 400 человек, включая 86 сотрудников полиции.