Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Стрельбу по прохожим на перекрёстке в Филадельфии открыл неизвестный террорист. Об этом сообщает телеканал NBC 10 Philadelphia.

Инцидент произошел в северном штате США Пенсильвания.

На данный момент известно о шести пострадавших от стрельбы, они доставлены в больницу.

Полиция предпринимает действия по поимки стрелка.

Практически одновременно с данным инцидентом в торговом центре американского городка Бока-Ратон, штат Флорида один человек получил пулевое ранение во время стрельбы, открытой неизвестным террористом.

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